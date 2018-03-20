شاهد: فورد تكشف عن فورد برونكو واكسبلورر ST وموستانج شيلبي GT500 (صور)

كشفت فورد عن عدد من الصور التشويقية التي تظهر 3 من سياراتها فورد برونكو واكسبلورر ST وموستانج شيلبي GT500 ، وتعطينا الصور لمحة عن برونكو الجديدة وشكلها وهي السيارة التي ستطلق في عام 2020 لتنافس جيب رانجلر حيث تحمل الواجهة الأمامية المناسبة لهذا الأمر بالتحديد مع غطاء محرك مستقيم واطار خلفي احتياطي.

كما تأتي بفتحات كبيرة للعجلات مما يعني أن ملاك السيارة يمكنهم اضافة عجلات كبيرة الحجم للطرق الوعرة في السيارة, وربما تكون السيارة متعددة الاستخدامات ببابين نظراً لحجمها كما يبدو الموديل قريب في الشكل من النسخة التجريبية التي ظهرت من السيارة في عام 2004.

وبجانب برونكو ظهرت صورة كذلك لسيارة متعددة الاستخدامات صغيرة للطرق الوعرة لم يحدد لها اسم ولم تقل الشركة عنها شيء تقريباً ولكنها أكدت أنها ستجذب العدد المتنامي من المشترين الذين يحبون الخروج من حياة المنازل والمدن التقليدية مع عائلاتهم وأصدقائهم. وتتميز السيارة بمصابيح أمامية led دائرية وشبكة تهوية أنيقة مع حروف فورد مع كسوة من البلاستيك على جسم السيارة ولمسات معدينة وعوارض تحميل على السقف.

كما أكدت فورد على طرح الجيل الجديد من موديلات اسكايب واكسبلورر في العام المقبل كما تتبعهم بعدها بوقت قليل اكسبلورر ST لتكون واحدة من 12 سيارة عالية الأداء تأتي من الشركة قبل عام 2020. وذكرت تقارير أن السيارة الكروس أوفر ستأتي مجهزة بمحرك سعة 3 لتر V6 بشاحنين توربينيين وهو نفس محرك لينكولن كونتيننتال وMKZ بقوة 400 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر وسيكون ذلك قفزة بالنسبة للمحرك 3.5 لتر ايكوبوست V6 بقوة 365 حصان في اكسبلورر سبورت.

وأخيراً فورد موستانج شيلبي GT500 وستحمل مصابيح أمامية مطورة وشبكة تهوية ضخمة وشعار كوبرا البارز عليها مع خطوط سوداء على جسم السيارة ومشتت أمامي, وستحمل السيارة محرك V8 بشاحن فائق بقوة 700 حصان مع تكنولوجيا خاصة للسباقات .

المصدر: صحيفة صدى



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