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شاهد: فورد تكشف عن فورد برونكو واكسبلورر ST وموستانج شيلبي GT500 (صور)

شاهد: فورد تكشف عن فورد برونكو واكسبلورر ST وموستانج شيلبي GT500 (صور)
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