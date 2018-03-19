ما السر وراء السيارات الكوبيه رباعية الأبواب؟

تمتاز الموديلات الكومبي بصفة خاصة بحيز الأمتعة الكبير، الذي يمكن استعماله بشكل متنوع.

تروّج الشركات العالمية لسيارات الكوبيه رباعية الأبواب الجديدة، مثل أودي A7 Sportback ومرسيدس CLS، باعتبارها تكملة لسيارات الصالون التقليدية، ولكن مَن الذي يشتري هذه الموديلات ولماذا؟



يمتاز المظهر الخارجي للموديلات الكوبيه رباعية الأبواب بالخطوط الانسيابية وخط السقف، وغطاء حقيبة السيارة الكبير، لتحتل هذه السيارات موقعاً وسطاً في تصميمها بين سيارات الصالون والموديلات الكومبي، وتظهر هذه الصفات المستمدة من عدة فئات من السيارات في أيقونة أودي A7 Sportback ومرسيدس CLS.



وأوضح باولو تومينيللي، بروفيسور التصميم بجامعة كولن التقنية، قائلا: "لا يجب النظر إلى هذه الموديلات باعتبارها موديلات كوبيه، ولكنها عبارة عن سيارة صالون تم التلاعب بجيناتها".



ولذلك فإنها تبدو للكثيرين أجمل من سيارات الصالون التقليدية، كما أن موديلات الكوبيه رباعية الأبواب الحالية تعتبر مستمدة من سيارات الصالون العادية مع بعض التعديلات التصميمية البسيطة.



وأكد خبير السيارات أن سيارات الصالون التقليدية بدأت تفقد أهميتها، لأنها تبدو مملة، ولكن من خلال الموديلات الكوبيه رباعية الأبواب وسيارات الصالون الهاتشباك أخذت موديلات الصالون التقليدية شكلاً جديداً.

التميز

وتهدف موديلات الكوبيه رباعية الأبواب إلى تلبية رغبات العملاء، الذين لايفضلون قيادة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV أو موديلات الكومبي، ويرغبون في التميز عن الآخرين.



وأضاف باولو تومينيللي أن هذه الفئة من السيارات تثير اهتمام العملاء، الذين يرغبون في اقتناء سيارة تختلف عن موديلات الصالون والكومبي السائدة، وينظر العملاء لهذه السيارات بعين التقدير والاحترام، لتمتعها بوضع خاص وتوفر لأصحابها بعض الوجاهة الاجتماعية.



ولكن مقارنة بسيارات الصالون وموديلات الكومبي تنطوي موديلات الكوبيه رباعية الأبواب على عيوب، فمن خلال الخطوط الانسيابية وخط السقف المنحدر للخلف يفسد الشعور برحابة السيارة بسبب النوافذ الأصغر حجماً، وفي المقابل تتمتع هذه الفئة من السيارات بغطاء حقيبة كبير، ويمكن استعمال حيز التخزين بمرونة، ويمكن نقل الأغراض الضخمة.



وأطلقت مرسيدس سيارة الصالون الكوبيه CLS لأول مرة في 2003، وكان ينظر إليها باعتبارها سيارة من الفئة E، وبلغت مبيعات هذه السيارة حوالي 350 ألف نسخة، وطرحت بعدها العديد من الشركات الألمانية الأخرى هذه الفئة، مثل أودي A7 Sportback وسيارة بي إم دبليو جران كوبيه من الفئة السادسة وسيارة فولكس فاغن Arteon.



وتمتاز السيارات الكوبيه رباعية الأبواب بتقليص نفقات التطوير، لاعتمادها على نفس منصات سيارات الصالون، حيث تعتمد سيارة مرسيدس CLS ذات السقف المميز والشكل الكوبيه على نفس قاعدة العجلات لسيارة الصالون من الفئة E، ولكنها تتمتع بطابع أكثر رياضية ويجلس الركاب على وضع أكثر انخفاضا، إضافةً إلى نوافذ دون إطار تعزل الصوت بشكل أفضل.

وأوضح ميشيل كيلتز، مدير تطوير سيارة CLS بشركة مرسيدس، قائلا: "نالت سيارة CLS استحسان الكثيرين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، واشتراها العملاء، الذين يرغبون في التميز عن الآخرين، ولا يفضلون امتلاك سيارة من فئة الصالون أو الكومبي أو موديلات SUV".



ورغم خط السقف والنوافذ بدون إطار، إلا أن شركة فولكس فاغن لا تروج لسيارتها Arteon الجديدة باعتبارها كوبيه رباعية الأبواب، ولكن باعتبارها سيارة صالون هاتشباك خماسية الأبواب.



وأوضح شتيفن جيز، مدير خطوط إنتاج السيارات المتوسطة والفاخرة لدى فولكس فاغن، قائلا: "من خلال كفاءة استغلال المساحة في سيارة Arteon الجديدة ظهرت العديد من المزايا بها، مثل رحابة صندوق الأمتعة وكذلك المساحة الرحبة للركاب في الخلف، ونشأت هذه الرحابة من خلال قاعدة العجلات الطويلة والسقف المسحوب بعيداً إلى الخلف".





التصميم يتفوق على المنافع

وعلى ما يبدو تتفوق الجوانب التصميمية عند شراء موديلات الكوبيه رباعية الأبواب على المنافع، التي توفرها للعملاء. وأضاف رينالد لاسوفسكي، مدير مشروع سيارة A6 و A7 لدى شركة أودي، قائلا: "شراء موديل معين أو سيارة محددة تعتبر مسألة أذواق". فالسيارة A7 Sportback تمتاز بطابع أكثر رياضية مقارنةً مع سيارة الصالون أودي A6، وذلك من خلال التصميم المنخفض والنوافذ دون إطار والتصميم الأكثر انسيابية.



ورغم أن سيارة أودي A7 Sportback أكثر كلفة من سيارة الصالون أودي A6، إلا أنها تمتاز براحة أكثر، وتجهيزات أكثر، وخامات أرقى وعزل أفضل، وأضاف رينالد لاسوفسكي أن سيارات الكوبيه الرياضية رباعية الأبواب تمتاز بتلبية المتطلبات الفردية أكثر من سيارات الصالون التقليدية، وبالتالي تلقى إقبالا من عشاق الخصوصية والتفرد.



وتجدر الإشارة إلى أن سيارات الصالون تأتي بأربعة أبواب وغطاء عادي لصندوق الأمتعة، بينما موديلات الصالون الهاتشباك تمتاز بغطاء كبير، ويمكن فتحه بدرجة كبيرة، ويشتمل على زجاج مدمج به، وتشتهر موديلات الكوبيه التقليدية بأنها ثنائية الأبواب مع تصميم رياضي أنيق، إضافةً إلى خط سقف قصير ومنحدر لأسفل مع نوافذ دون إطار.



وتمتاز الموديلات الكومبي بصفة خاصة بحيز الأمتعة الكبير، الذي يمكن استعماله بشكل متنوع، وتجمع سيارات الصالون الكوبيه الحالية بين التصميم رباعي الأبواب وملامح الكوبيه المميزة مع غطاء كبير لحيز الأمتعة، وتوفر مساحة تخزين كبيرة يمكن استعمالها بشكل متنوع. (24)

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