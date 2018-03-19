شاهد: فيديو مقارنة بي إم دبليو X4 الجديدة كلياً بالجيل السابق

بي إم دبليو قامت بتغييرات عديدة في تصميم السيارة مع الإبقاء على البساطة في الشكل الخارجي.

عد أن شاهدنا مقارنتها المصورة مع منافستها الأولى مرسيدس GLC Coupe، توضع بي ام دبليو X4 الجديدة كلياً هذه المرة أمام الجيل السابق منها للتعرف على التغييرات التي أطلقتها الشركة البافارية في الجيل الجديد.

بي إم دبليو قامت بتغييرات عديدة في تصميم السيارة مع الإبقاء على البساطة في الشكل الخارجي، حصلت على مصابيح جديدة ومداخل هواء متطورة بالإضافة إلى توزيع الوزن بنسبة 50\50 ومساحة واسعة في الداخل مقارنة مع جيلها السابق. الخلفية هي التغيير الأبرز في الجيل الجديد بالمصابيح الأفقية النحيلة التي لاقت استحسان العديد من المتابعين نظراً لتغيير بي ام دبليو تصميمها المعتاد في جميع سياراتها تقريباً.

بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو، ما هو رأيكم، هل نجحت بي ام دبليو فعلاً في تطوير الجيل الجديد من X4 أم لا؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.

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