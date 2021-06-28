الكشف عن فيراري 296 GTB بأقوى محرك V6 وتقنيات هجينة

وصلت سيارة فيراري 296 GTB المتوسطة الجديدة بمحركات هجينة جديدة على فيراري، وتقول الشركة أنها أكثر سياراتها بمتعة القيادة.

تأتي 296 GTB لاستبدال شقيقتها F8 تريبوتو ذات محرك V8 لضالح محرك V6 هجين ولأول ضمن عائلة سيارات فيراري.

ونلاحظ أن تصميم السيارة هادئ ورياضي لحد بعيد مع تميزها بسقف منحدر وخطوط عامة مقتبسة من شقيقتها SF90 مع بعض اللمسات الخاصة بها كمخارج العادم الوسطية والرزمة الأيروديناميكة الخفيفة. يأتي التصميم الداخلي بمزيج رائع من الفخامة والبساطة مع تقنيات قيادة فيراري المميزة.

يقول فيراري إن هذا كافٍ للحصول على دفع خلفي من 296 إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية وإلى 124 ميلاً في الساعة في 7.3 ثانية. للإشارة ، احتاجت F8 Tributo إلى 2.9 و 7.6 ثانية للوصول إلى نفس السرعات.

ابحث عن مساحة كافية واحتفظ بالجلد الصحيح مثبتًا وسترى 205 ميل في الساعة على حزمة المقاييس الرقمية بالكامل. يقول فيراري إن 296 يمكن أن تدور على حلبة فيورانو في دقيقة واحدة و 21 ثانية ، وهو تحسن لمدة 1.5 ثانية على F8.

يأتي المحرك الوسطي تحت غطاء زجاجي بسعة 2.9 لتر وينتج 654 حصان، وهو حسب فيراري أقوى محرك V6 في صناعة السيارات في الوقت الحالي، ومع المحرك الكهربائي فسوف تنتج السيارة 819 حصان و740 نيوتن-متر. ويمكن للسيارة قطع ما يصل لـ15.5 كيلومتر بالطاقة الكهربائية.

يمكن لفيراري 296 GTB تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية وتسارع 0-200 كم/س خلال 7.3 ثانية، ويمكن للسيارة قطع حلبة فيراري في 1:21 دقيقة بتحسن 1.5 ثانية عن شقيقتها السابقة.