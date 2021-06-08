تيسلا تعتزم الاكتفاء بموديل S Plaid وتلغي Plaid+

بعد أن أعلنت تيسلا عن فئات Plaid و Plaid+ الأسرع، فقد قررت الشركة أن الأخيرة ليست مهمة حقاً ولن تقوم بتسليمها للعملاء.

أتى الإعلان مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة والذي غرد على تويتر قائلاً “لن يكون هناك Plaid+، إن Plaid رائعة للغاية”.

كما تعملون فإن موديل S الأسرع ستحمل محركات كهربائية مزدوجة توفر أكثر من 1,100 حصان، وفي حين أن Plaid يمكن تحقق تسارع 0-96 كم/س في 1.99 ثانية، فإن Plaid+ كانت ستحققها في زمن أقل، إلى جانب ذلك كانس ستحصل على مدى أطول يبلغ 837 كيلومتر مقارنة بالمدى الخاص بـ Plaid القياسية والذي يبلغ 627 كم/س.