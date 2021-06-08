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تيسلا تعتزم الاكتفاء بموديل S Plaid وتلغي Plaid+

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 07:50
تيسلا تعتزم الاكتفاء بموديل S Plaid وتلغي Plaid+
أتى الإعلان مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة والذي غرد على تويتر قائلاً “لن يكون هناك Plaid+، إن Plaid رائعة للغاية
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بعد أن أعلنت تيسلا عن فئات Plaid و Plaid+ الأسرع، فقد قررت الشركة أن الأخيرة ليست مهمة حقاً ولن تقوم بتسليمها للعملاء.

بعد أن أعلنت تيسلا عن فئات Plaid و Plaid+ الأسرع، فقد قررت الشركة أن الأخيرة ليست مهمة حقاً ولن تقوم بتسليمها للعملاء.

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أتى الإعلان مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة والذي غرد على تويتر قائلاً “لن يكون هناك Plaid+، إن Plaid رائعة للغاية”.

كما تعملون فإن موديل S الأسرع ستحمل محركات كهربائية مزدوجة توفر أكثر من 1,100 حصان، وفي حين أن Plaid يمكن تحقق تسارع 0-96 كم/س في 1.99 ثانية، فإن Plaid+ كانت ستحققها في زمن أقل، إلى جانب ذلك كانس ستحصل على مدى أطول يبلغ 837 كيلومتر مقارنة بالمدى الخاص بـ Plaid القياسية والذي يبلغ 627 كم/س.

 

كلمات دالة:تيسلا تكتفي بموديل S Plaid

Via SyndiGate.info


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