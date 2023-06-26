الكشف عن موعد إصدار Marvels's Spiderman 2 على PlayStation 5

أعلنت شركة Insomniac Games خلال حدث Insomniac Games عن موعد اصدار لعبةMarvels's Spiderman 2 المنتظرة على جهاز بلاي ستيشين 5، حيث من المقرر أن تصدر اللعبة في يوم 20 اكتوبر من عام 2023.

إصدار لعبة Marvels's Spiderman 2 في شهر أكتوبر

كشفت موقع TOI أنه تم تصميم لعبة سبايدر مان مارفيل 2 من أجل PlayStation 5، وتتميز النسخة الجديدة بوحدة تحكم أقوى، وصور أفضل، وصوت ثلاثي الأبعاد مع تبديل شبه فوري بين الشخصيات، كما كشفت النسخة الجديدة عن تحسينات كبيرة عليها.

وبحسب المصادر سيبدأ فتح الطلبات على اللعبة يوم 16 يونيو في جميع متاجر التجزئة ومتجر PlayStation، الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن تتوفر اللعبة بعدة إصدارات وهي Standard و Digital Deluxe و Collector’s Edition. وجميع المعلومات حول الحجز المسبق موجودة على مدونة PlayStation.

وفي النسخة القادمة من اللعبة سيتكن اللاعب من تجربة Marvel’s New York مثل بيتر باركر ومايلز موراليس، ويمكن للاعبين التبديل بينهما بشكل سريع خلال استكشافهم مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين.

وهناك الكثير من المهمات التي على سبايدر مان القيام بها، ويظهر كل من بيتر ومايلز كبطلين رئيسين في اللعبة.

وتحظى لعبة سبايدر مان بشعبية كبيرة حيث تعتبر واحدة من أبرز وأكثر الألعاب شهرة على جهاز البلاي ستيشين، ومن المتوقع ان تتوفر اللعبة على الحاسب الشخصي بعد عامين من إصدارها على بلاي ستشين 5 على غرار النسختين السابقتين.