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الكونغرس المنقسم يربك حسابات ترامب في السيطرة على الديون الأميركية

الكونغرس المنقسم يربك حسابات ترامب في السيطرة على الديون الأميركية
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