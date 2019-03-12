الكويت تؤكد دعمها لإعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مسؤول نفطي كويتي قوله إن بلاده تدعم الجھود الدولة الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، على نحو يحقق المنفعة المشتركة للدول المصدرة والمستوردة للخام.

وقال وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة، طلال ناصر العذبي الصباح، إن جھود إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط والالتزام "العالي" باتفاق خفض إنتاج النفط من أعضاء أوبك وكبار المنتجين خارجھا أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في السوق النفطية العالمية.

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