الكويت نحو تحويل أكبر مكب للإطارات في العالم إلى مشروع سكني

أقرت حكومة الكويت تحول أكبر مطب للإطارات في العالم إلى مدينة سكنية جديدة، حيث يضم المكب، الواقع في منطقة (رحية)، ما لا يقل عن 50 مليون إطار. وتمتد مساحته على مليوني متر مربع في شمال البلاد، على بُعد 5 كيلومترات من محافظة الجهراء.

وفي احتفال أقيم بهذه المناسبة على أرض المكب في منطقة (رحية)، قال وزير النفط الكويتي: "انتقلنا من مرحلة صعبة كانت تتميز بخطر بيئي واليوم المنطقة نظيفة وتم نقل جميع الإطارات إلى منطقة السالمي للانطلاق في تنفيذ مشروع سعد العبد الله السكني ".

مكب الإطارات في الكويت:

يوجد في المكب الذي يقع في منطقة (رحية)، ما لا يقل عن 50 مليون إطار. وتمتد مساحته على مليوني متر مربع في شمال البلاد، على بُعد 5 كيلومترات من محافظة الجهراء.

شهد هذا المكب خلال السنوات الماضية ثلاث حرائق هائلة، حيث كان أول حريق في أبريل/نيسان عام 2012، وجذب كل أنظار العالم ثم تلاه حريق آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، والذي استغرق وقتًا طويلاً لإخماده، وفي العام الماضي، تمت السيطرة على حريق هائل في أحد مكبات الإطارات على طريق السالمي، جنوب البلاد، حيث عملت فِرق الإطفاء على عزل الحريق عن باقي الإطارات وحصره في مساحة 200 متر مربع، وتسبب هذا الحريق بخسائر فادحة.

كيفية التخلص من مكب الإطارات:

عملت الحكومة الكويتية على اتخاذ العديد من التدابير المختلفة للحد من الآثار الخطيرة لمكب الإطارات: