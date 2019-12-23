الكويت والسعودية توقعان غداً اتفاق عودة إنتاج المنطقة المقسومة

قال مصدر حكومي اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، إن الكويت والسعودية ستوقعان رسمياً على عودة المنطقة المقسومة غداً الثلاثاء، بحضور كبار القيادات العليا في الدولتين وذلك في إطار اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، تمهيدا لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وأضاف المصدر الذي يعمل في وزارة النفط الكويتية، أنه منذ يوم الأربعاء الماضي وهناك اجتماعات متواصلة ومفتوحة بين البلدين للعمل على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن.



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عودة الإنتاج ستجري على مرحلتين، وأن الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة، وهي نحو 500 ألف برميل يوميا، سيستغرق نحو 6 أشهر بحد أقصى.

كان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل قد توقع، أمس الأحد، تسوية قضية الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية بحلول نهاية 2019، مبديا أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مطلع العام المقبل، لا سيما أن هناك اتفاق بين البلدين وسيتم الإفصاح عنه في القريب العاجل.

كانت "العربي الجديد" قد نشرت تصريحات لمسؤول حكومي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الحكومة الكويتية اعتمدت إجراءات عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وذلك بعد توقيع البروتوكول الخاص بالاتفاقية بين الجانبين.

وذكر المسؤول وقتها، أن عودة الإنتاج ستبدأ رسمياً بنهاية ديسمبر الجاري حسب الترتيبات.

وبإمكان المنطقة المقسومة، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعاً، إنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 4 في المائة من الإنتاج المشترك للبلدين.