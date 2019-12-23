الكويت: 63 مليار دولار إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني خلال 2019

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة بالكويت «كي نت» محمد العثمان، أن الشركة نفذت 357.5 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 19.2 مليار دينار كويتي (نحو 63 مليار دولار) خلال عام 2019، بنسبة نمو بلغت 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف العثمان، أمس الأحد، خلال الجمعية العمومية للشركة، أن «كي نت» نجحت في تشغيل وتفعيل نحو 70629 جهاز نقطة بيع بزيادة قدرها 12.16 في المائة عن السنة الماضية.

وأشار إلى أن حجم العمليات المنجزة عبر أجهزة نقاط البيع بلغ 231 مليون عملية بقيمة 9.72 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) بزيادة 16 في المائة عن السنة الماضية.

وذكر أن الشركة تقوم حالياً بتشغيل نحو 885 جهاز صراف آلي في السوق الكويتية، ليتم من خلالها إنجاز نحو 73.5 مليون عملية بقيمة 6.89 مليار دينار (نحو 22.7 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 2.98 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وحول عمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، أوضح العثمان أنها شهدت نمواً بنسبة 45.8 في المائة في 2019، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد التجار والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ«كي نت» نحو 1711 موقعاً إلكترونياً.

وأكد تسجيل «كي نت» نحو 53 مليون عملية دفع إلكترونية منجزة عبر الإنترنت بمبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) خلال 2019.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله العجمي، في كلمة مماثلة، على حرص الشركة على التنسيق مع البنوك لتوسعة دائرة استخدامات الشركة بالنشاط المصرفي، مشيراً إلى طرح العديد من الخدمات والحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني في السوق المحلية خلال 2019.

وأشار العجمي إلى الدور الذي تقوم به الشركة، بالتعاون مع وزارة المالية، في خدمة القطاع الحكومي عبر برنامج «تسديد»، حيث قامت الشركة خلال 2019 بتحصيل نحو مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) للجهات الحكومية عبر قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة.

ومؤخراً تم وضع السوق الكويتية على خريطة الاستثمار العالمية والإقليمية، بعد ترقية بورصة الكويت، الأربعاء الماضي، في مؤشر «إم إس سي آي»، وهو ما قد يسهم بتدفق مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار أميركي) للسوق.

وعلق وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، على ترقية بورصة الكويت، بقوله إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضاف الروضان أن الجدية التي توليها كافة الجهات، وتحسين بيئة الأعمال، بدأت تؤتي ثمارها لترقية الكويت في أكبر ثلاثة مؤشرات عالمية، وهي «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز جونز» و«إم إس سي آي)، مؤكداً أن سقف الطموحات لا يزال مرتفعاً، والعمل مستمر لمزيد من التطوير، ومؤكداً السير «بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي».



