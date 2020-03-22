اللون الأحمر يسيطر على تعاملات الأسواق الخليجية اليوم

تراجعت غالبية أسواق الخليج خلال تعاملات اليوم ، حيث هوت بشكل حاد سوق "أبوظبي" فيما تتراجع بورصة قطر بنحو 0.3 في المائة، فيما تراجع سوق مسقط 1.3 في المائة.

وحول السوق الاماراتية، فقد تراجع سوق دبي المالي بنحو 1.4 في المائة، فيما هبط سوق أبو ظبي 3 في المائة، حيث تراجعت أسهم دانة غاز و الدار العقارية بنحو 2.2 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي.

فيما تراجع أسهم العربية للطيران في سوق دبي بنحو 5 في المائة متأثرة باستمرار تعليق الرحلات، فيما هوت أسهم إعمار بأكثر من 3 في المائة.

وقامت عدة بنوك اماراتية بتقديم بعض التسهيل للعملاء على سبيل المثال بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة، حيث قامت كل من بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ودبي الإسلامي والمشرق ودبي التجاري إجراءات لمساندة عملائها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الفترة بين أول أبريل و30 يونيو.

واشارت البنوك انه تم منح الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.