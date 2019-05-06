الليرة التركية تتراجع من جديد اليوم وسط مخاوف محلية وخارجية

تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركي اليوم (الإثنين) إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وسط مخاوف المتعاملين من الوضع في البلاد وتزايد الضغوط على عملات الاقتصادات الصاعدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجعت الليرة في تعاملات صباح اليوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.048 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزامنا مع موجة بيع عالمية للأوراق المالية في ظل ترقب المستثمرين نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن الوضع في تركيا غير مستقر بسبب تخوّف الناس من السياسة الاقتصادية والمالية.