الليرة التركية تتراجع نحو أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.

وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر أيلول، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم إنه طلب رسميا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس آذار شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو حزيران سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.