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الليرة التركية تتراجع 0.3% أمام الدولار

منشور 18 شباط / فبراير 2020 - 09:36
سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الاثنين
الليرة التركية
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تراجعت الليرة التركية 0.3 بالمئة أمام الدولار اليوم إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي

تراجعت الليرة التركية 0.3 بالمئة أمام الدولار اليوم إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وبحسب (رويترز) في الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الاثنين. وخلال "انهيار خاطف" في المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس الماضي، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني آنذاك.

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Via SyndiGate.info


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