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الليرة التركية تستوعب صدمة خسائر الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

الليرة التركية تستوعب صدمة خسائر الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
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