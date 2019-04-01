الليرة التركية تتراجع بنسبة 1.2% بعد انتخابات محلية

الليرة التركية تضعف بعد انتخابات المحليات

تراجعت الليرة التركية 1.2 بالمئة مقابل الدولار في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة وبدا أنه يقر بالهزيمة في اسطنبول كبرى المدن التركية.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأمريكية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550. وتأرجت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات.

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