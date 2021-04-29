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الليرة التركية تشهد استقرارًا وسط تكهنات برفع البنك المركزي توقعات التضخم

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 08:55
الليرة التركية تشهد استقرارًا وسط تكهنات برفع البنك المركزي توقعات التضخم
هذا وفقدت العملة أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام
أبرز العناوين
بلغت الليرة 8.1950 مقابل الدولار بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش

استقرت الليرة التركية قبيل صدور تقرير البنك المركزي بشأن التضخم الفصلي، والذي من المتوقع أن يرفع فيه توقعاته في مواجهة تهاوي العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وبلغت الليرة 8.1950 مقابل الدولار بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل عن مستوى إغلاقها أمس الأربعاء عند 8.2.

هذا وفقدت العملة أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز أن التضخم في تركيا سيتجاوز 17% هذا الشهر.

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كلمات دالة:تركياالليرة التركية

Via SyndiGate.info


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