الليرة التركية تنخفض نحو أدنى مستوى في 17 شهراً

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً، اليوم (الجمعة)، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جندياً تركياً، وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، لتتراجع 0.65 في المائة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس (الخميس)، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة في المائة، والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر (أيلول) 2018.

وفي «انهيار وجيز» في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس (آب) من العام الماضي؛ بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.

وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا، إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول اليوم، واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا، وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن تركيا ستشن هجوماً شاملاً لطرد قوات النظام السوري، ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.

وأدى مقتل 33 جندياً تركياً في ضربة جوية قامت بها قوات النظام في محافظة إدلب، إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.