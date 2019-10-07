الليرة التركية تهبط بفعل مخاوف من عملية عسكرية في سوريا

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريباً في عمليتها العسكرية في شمال سوريا، وإن القوات الأميركية لن تدعم أو تشارك في العملية.

وفي الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الليرة عند 5.7450، بتراجع عن قرب 5.7 يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، نزلت العملة التركية إلى ما يصل إلى 5.7575.

وفقدت الليرة حوالي 30 في المائة من قيمتها أمام الدولار، في أزمة عصفت بالعملة العام الماضي نتجت عن مخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ونزلت الليرة حوالي ثمانية بالمائة منذ بداية العام الجاري.