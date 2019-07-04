تركيا تشهد ارتفاع الليرة وتراجع التضخم

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرء، أن معدل التضخّم السنوي وصل إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهراً في يونيو/ حزيران الماضي.

ووصلت أسعار المستهلك إلى نسبة 15.72 في المائة في يونيو/ حزيران على أساس سنوي، بانخفاض 2.99 نقطة مئوية من 18.71 في المائة في الشهر السابق.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 5.01 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق، ليصل إلى 19.88 في المائة على أساس المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا. وانخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2018.

وتهدف الحكومة التركية إلى معدل تضخم عام بنسبة 15.9 في المائة في العام الحالي، وفقا لخطتها الاقتصادية الجديدة لضبط الأداء النقدي التي أعلن عنها سابقاً وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق، باسم برنامج "الكبح الكامل للتضخم".

وتركز الخطة على الارتقاء بثقة المستثمرين عبر إجراءات المكافحة الفعالة ضد محاولات الانتهازية والاحتكار (التخزين المتعمد)، الناجمة عن تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.

واعتبرت الخطة الاقتصادية أن كبح التضخم واستقرار الأسعار أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءا من الشركات القابضة وحتى الصناع والحرفيين.

كذلك سجّل سعر صرف الليرة التركية 5,430 ليرات أمام الدولار شراءً، و5,440 مبيعاً، بتحسن 1.14 في المائة عن إغلاق الثلاثاء البالغ 5,6570 ليرات مقابل الدولار.

ويرى مراقبون أن للانفراج السياسي مع الولايات المتحدة الدور الأهم بتحسن سعر صرف الليرة، إضافة إلى أسباب اقتصادية داخلية، من تحسّن مؤشر ثقة المستهلك وأداء الميزان التجاري وإيرادات النقد الأجنبي.

