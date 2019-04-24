الليرة التركية نحو أدنى مستوى في 6 أشهر

منشور 24 نيسان / أبريل 2019 - 11:06
الليرة التركية
الليرة التركية
أبرز العناوين
تراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83

بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول اليوم الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات في اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حين من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 بالمئة.

وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى عشرة بالمئة منذ بداية العام. وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر تشرين الأول، باستثناء "انهيار خاطف" وجيز شهدته العملة في يناير كانون الثاني.

المزيد: 
ما هي أبرز محطات الليرة التركية خلال عام؟
توقعات: الاقتصاد التركي قد ينمو في 2019
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن