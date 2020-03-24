المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات خلال شهر يناير الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم تراجع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر يناير الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في يناير الماضي 5ر90 نقطة مقابل 9ر90 نقطة في ديسمبر الماضي. كانت التقديرات الأولية للمؤشر خلال يناير الماضي 3ر90 نقطة.

وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 2ر95 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 4ر94 نقطة في الشهر السابق عليه. وكانت التقديرات الأولية للمؤشر 7ر94 نقطة.

واستقر مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة عند مستوى 7ر103 نقطة في يناير الماضي، وهو نفس مستواه خلال الشهر السابق. كانت التقديرات الأولية تشير إلى 4ر103 نقطة.