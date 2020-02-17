اليابان: الاقتصاد يمر بأكبر انكماش منذ 2014 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي بلغ 6.3 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2019 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد.

ويأتي أكبر انكماش منذ الربع الثاني من أبريل إلى يونيو من عام 2014 بعد أن قامت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بزيادة الضريبة من 8 إلى 10 بالمئة في أول أكتوبر الماضي.

وكانت بيانات، اليوم الإثنين أسوأ بكثير من انكماش بنسبة 3.7 بالمئة الذي توقعه محللون استطلعت وكالة أنباء كيودو اليابانية أرائهم.

وقال مجلس الوزراء إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، انخفض بنسبة 2.9 بالمئة على أساس فصلي، بعد زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.