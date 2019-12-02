المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين أميركا والصين تعتمد على إلغاء التعريفات

قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أمس الأحد، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن، وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت «غلوبال تايمز»، التي تنشرها صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم: «تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 ديسمبر (كانون الأول) لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات»؛ في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن في «المخاض الأخير» لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهراً بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جينبينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري. كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين محادثات مجدداً، واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض، وفق «رويترز» الشهر الماضي، إن توقيع الاتفاق الأولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع.

وكان مقرراً في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» أيضاً إن مسؤولين أميركيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة.

على صعيد موازٍ، ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ يوم السبت، أن الارتفاع المفاجئ الذي سجله مؤشر مديري المشتريات المجمع للصناعات التحويلية في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي بلغت قيمته 53.7 نقطة يشير إلى بطء وتيرة التدهور الاقتصادي والتخفيف من حدته، ولكنه لا يعني انتهاء الانكماش في مستوى الأداء الاقتصادي الصيني.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن مؤشر مديري المشتريات المجمع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، الذي كان قد سجل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 49.3 نقطة، قفز إلى منطقة توسع اقتصادي بعد ستة أشهر من الانكماش، وأن عوامل موسمية وتحسناً في الطلب أدت إلى نمو في قطاع إنتاج المكونات الصناعية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه من المهم التأكيد على أن الضغوط الانكماشية الكبيرة على الاقتصاد الصيني ما زالت قائمة، وأنه من قبيل قلة الحكمة التعويل كثيراً على بيانات شهر واحد وتفسيرها بصورة تفوق الحد.

وأكدت الوكالة على أن الاقتصاد الصيني ما زال يتأهب لمواجهة ضغوط خارجية وداخلية في الأشهر المقبلة، وأن التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الصيني تعتمد على إمكانية إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وفي حالة تحقيق ذلك، فإن الأمر سيعتمد أيضاً على محتوى الاتفاق.

وكانت تقارير صحافية صينية رسمية قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اقتربتا للغاية من إبرام تفاهمات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.