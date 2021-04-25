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المركزي الأردني يكشف تفاصيل الخمسة دنانير المجتزأة في العقبة

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 07:00
المركزي الأردني يكشف تفاصيل الخمسة دنانير المجتزأة في العقبة
مثل هذه الاوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة
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أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس ورود عدد محدود من أوراق نقدية فئة الخمسة دنانير إلى البنك المركزي "العقبة" مجتزأة باستخدام مشرط ومعاد تجميعها بأسلوب احتيالي.

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس ورود عدد محدود من أوراق نقدية فئة الخمسة دنانير إلى البنك المركزي "العقبة" مجتزأة باستخدام مشرط ومعاد تجميعها بأسلوب احتيالي.

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وقال شركس إن جزئي الورقة المجمعة اصيلان، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك غير معروف حتى الآن، وفق وكالة عمون.

وأضاف، أن البنك المركزي ابلغ البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، طالبا تتبع الأمر والتعامل معه.

وكان كشف تعميم صادر من البنك المركزي في العقبة الى البنوك العاملة بالمحافظة عن ورود أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير مجزأة باستخدام أدوات حادة ومعاد تشكيلها بأساليب فنية احتيالية.

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وقال المركزي في الكتاب الموجه للبنوك، إن مثل هذه الاوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة، والتي تستثني من التبديل اوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية واحتيالية.

ودعا المركزي البنوك إلى عدم قبول مثل هذه الاوراق التي سيتم مصادرتها حال ورودها ضمن الايداعات النقدية، وطلب تعويضها فورا.

كلمات دالة:اقتصاد الأردنالمركزي الأردنيورقة الخمسة دنانير المتجزأة

Via SyndiGate.info


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