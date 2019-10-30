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المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:28
يضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من أجل خفض معدلات الفائدة، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء
يضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من أجل خفض معدلات الفائدة، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء
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يمثل هذا ثالث خفض لأسعار الفائدة تقدم عليه لجنة السوق المفتوح بالمجلس منذ يوليو الماضي

من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم، سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في إطار مساعي حماية الاقتصاد الأمريكي القوي من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحسب "الألمانية" يتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد خفض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليتراوح معدل الفائدة بين 1.5 في المئة، و 1.75 بالمئة، بحسب أداة "فيدوتش" لقياس معدلات الفائدة، التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

ويمثل هذا ثالث خفض لأسعار الفائدة تقدم عليه لجنة السوق المفتوح بالمجلس منذ يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي قراره الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وسيدقق المحللون في تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي جيروم بويل اليوم، بحثا عن أي إشارات بأن مسؤولي البنك قد يتركون الباب مفتوحا أمام مزيد من الخفض في اجتماعهم المقبل في ديسمبر المقبل، أو ما إذا كانوا يميلون إلى الاكتفاء بذلك حتى نهاية العام.

ويضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من أجل خفض معدلات الفائدة، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء: "لدينا احتمال غير محدد، يؤيده فقط مجلس الاحتياط الاتحادي".

وأشار بويل إلى أن البنك المركزي لن يتخذ قراراته وفق ضغوط سياسية.

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Via SyndiGate.info


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