المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة اعتباراً من اليوم

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيقوم، اعتباراً من غد، بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

كما خفض المصرف المركزي سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 50 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي، للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.