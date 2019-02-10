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المركزي الإماراتي يسحب 12.3 مليار درهم سيولة فائضة خلال ديسمبر

المركزي الإماراتي يسحب 12.3 مليار درهم سيولة فائضة خلال ديسمبر
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