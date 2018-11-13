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المركزي القطري يصدر سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 3.6 مليارات ريال

المركزي القطري يصدر سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 3.6 مليارات ريال
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