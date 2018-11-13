المركزي القطري يصدر سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 3.6 مليارات ريال

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 3.6 مليارات ريال، وتوزع الإصدار على صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون ريال لأجل 3 سنوات، وبعائد 3.75% وسندات محلية بقيمة 2.9 مليار ريال بعائد 3.75% ولأجل 3 سنوات تستحق في نوفمبر 2021.

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