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المركزي الكويتي يستعد لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي والنقدي

منشور 30 آذار / مارس 2020 - 10:36
المركزي الكويتي يستعد لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي والنقدي
البنوك المحلية تتمتع بالقوة المالية لامتصاص الصدمات الناشئة عن وباء فيروس كورونا
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قال بنك الكويت المركزي اليوم إنه لن يتردد في اتخاذ كل ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

قال بنك الكويت المركزي اليوم إنه لن يتردد في اتخاذ كل ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونُقل عن محافظ البنك محمد الهاشل قوله على تويتر إن البنك المركزي قدم حزمة إجراءات لدعم النمو وتخفيف التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

كان اتحاد مصارف الكويت قال في وقت سابق اليوم إن البنوك المحلية تتمتع بالقوة المالية لامتصاص الصدمات الناشئة عن وباء فيروس كورونا.

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Via SyndiGate.info


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