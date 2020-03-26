المصرف المركزي الإماراتي يدعو البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة

وجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كافة البنوك العاملة في الدولة بضرورة تزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة من جميع الفئات والتأكد من وفرتها، خلال فترة توزيع الرواتب لهذا الشهر وذلك في إطار الجهود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة عملاء البنوك.

كما طلب المصرف المركزي من البنوك بضرورة التطبيق المباشر لتدابير وقائية إضافية تخص استخدام أجهزة الصراف الآلي ومنها تعقيم كافة أجهزة الصراف الآلي بشكل مستمر إضافة إلى توفير أدوات تعقيم وقائية "قفازات لاتكس للاستعمال لمرة واحدة" عند استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي في كل وقت.