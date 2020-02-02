المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية لأول رائد فضاء إماراتي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيصدر اعتباراً من الغد مسكوكة تذكارية من الفضة في إطار حرصه على تخليد رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وسوف تطرح المسكوكة التذكارية للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه حيث ستباع المسكوكة زنة 40 جراماً بسعر «300» درهم.

وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي: يسعدنا اليوم أن نعبر عن فخرنا بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي ونحن في المصرف المركزي نحرص على أن نساهم في صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخي من خلال إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة.

وأضاف أن هزاع المنصوري أثبت أن الإمارات لا تعرف المستحيل وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التي تبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.