المصريون يتصدرون النسبة.. إنهاء خدمات عدد من الوافدين العاملين في التعليم بالكويت

أنهت وزارة التربية في الكويت خدمات آلاف من المعلمين الوافدين بعد قرار "إحلال توطين الوظائف"، حيث أنهت أعمال ما يقارب آلالاف العاملين في التعليم هذا إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام من العاملين العرب خلال نهاية العام الدراسي الحالي.

تفاصيل إنهاء خدمات عدد من العاملين الوافدين في التعليم بالكويت

كشفت وزارة التربية في الكويت عن تفاصيل إنهاء خدمات عدد من العاملين في التعليم ما بين المعلمين والإداريين، والموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة مختلفة.

والعاملون الوافدون الذين تم إنهاء خدماتهم من سوريا، مصر، العراق، الأردن، الهند، نيجيريا، إيران، اليمن، المغرب، لبنان، إريتريا، السنغال، السودان، سلطنة عمان، تونس، أفغانستان، كندا، الصومال، إيطاليا، كينيا، روسيا، الفلبين، غانا، باكستان.

وأعلنت الوزارة عن تفاصيل ترتيب القائمة حيث احتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 82% من الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم في الكويت، أما المرتبة الثانية فكانت سوريا حيث وصلت النسبة 11%، المرتبة الثالثة كانت من الجنسيات الأردنية بنسبة 4%.

وجاء الإيرانيون في المرتبة الرابعة بنسبة 0.73، ثم العراقيين بنسبة 0.68%.

وقرار الاستغناء عن الموظفين العاملين في التعليم جاء بسبب قرار يقتضي بمنح الأولوية للمواطنين الكويتين في الوظائف الحكومية، وهو ما يهدد عدد الموظفين الوافدين في عدد من الدول العربية من بينها الكويت، والسعودية التي سبق وأن أعلنت عن نظام "السعودة" قبل سنوات.

