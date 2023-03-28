50 مليون جنيه ثمن أغلى لوحة سيارة في مصر

شكل قيمة المبلغ المدفوع لقاء أغلى لوحة سيارة في جمهورية مصر ضجة واسعة للتحول إلى حديث وأري عام عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، بعد أن قام شخصان بالمزايدة على اللوحة الأغلى في تاريخ البلاد.

وعرضت لوحة السيارة التي تحمل الرقم (م ي ر 555) للبيع عبر مزاد علني على منصة بوابة مصر الإلكترونية حيث وصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، حيث سينتهي المزاد عليها اليوم الثلاثاء.

وقام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تعد الأغلى حتى الآن على الموقع التابع لوزارة الداخلية المصرية.

وراج عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للوحة المشار إليها ذيلت تعليقات طغت عليها الصدمة من ثمنها، فيما سخر آخرون عن سر تميز الأحرف "م ي ر" المقيدة على اللوحة.

7 مليون ريال سعودي لقاء لوحتي سيارتين

سبق أن أقدم في مقتبل العمر في المملكة العربية السعودية قبل حوالي شهر على شراء لوحة أرقام لسيارته الخاصة بقيمة 4 ملايين و150 ألف ريال (1.10 مليون دولار أميركي) كأغلى لوحة أرقام بيعت في حينها، فيما أقبل شاب سعودي آخر على شراء لوحة أرقام لسيارته تحمل رقم (ع - 4 ) بمبلغ 2.710 مليون ريال.