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المغرب قد يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد على خط ائتمان جديد بنهاية العام

المغرب قد يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد على خط ائتمان جديد بنهاية العام
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