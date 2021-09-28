الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع دام 9 سنوات

أعلنت شركة الطيران " الملكية الأردنية" عن عودة رحلاتها إلى سورية اعتباراً من 3 أكتوبر، وذلك بعد انقطاع دام 9 سنوات.

حيث توقف الطيران بين الأردن وسوريا بعد اندلاع الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جرى اجتماعات وزارية أردنية سورية على نطاق واسع ، اختتمت هذه الاجتماعات بقرار استئناف رحلات "الملكية الأردنية" للطيران لسورية اعتبارا من 3 أكتوبر ، وأيضًا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، بحيث تعود الفائدة على البلدين.



#الأردن و #سوريا.. تفاهمات لتعزيز التعاون بمجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقلhttps://t.co/W2TgOzXqqF — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 28, 2021

وفي الاجتماع الوزاري السوري الأردني تم التأكيد على وضع صورة واضحة لكيفية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأيضًا حل جميع الصعوبات التي قد تقف عائقاً في حركة التبادل التجاري والنقل.

واتفق الجانبان في مجال التجارة والصناعة، على تبادل قوائم السلع ضمن الأولوية بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، وتطرق الاجتماع للبحث في الإجراءات اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وأيضًا تم الاتفاق على إعادة تنشيط لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وتم مناقشة سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات فيما يخص مجال النقل.



وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية اعتبارا من يوم غد الأربعاء.