الملك سلمان يطّلع على المخطط العام لأعمال مشروع البحر الأحمر

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المخطط العام لمشروع البحر الأحمر، وذلك لدى استقباله في قصر عرقة بالرياض أمس، فريق عمل «مشروع البحر الأحمر»، يتقدمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير».

وتم خلال المقابلة، تقديم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

فيما أشاد الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف المشروع الذي سيضع السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراس لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من جميع مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

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