المنشآت الفندقية في أبوظبي تستقبل 1.2 مليون زائر في 90 يوماً

سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، خلال الربع الثاني من 2019، ما أسهم في تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الزوار بلغ 1.2 مليون شخص في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، بزيادة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني ارتفعت إلى 1.2 مليار درهم، بزيادة 3.7%.

ووصل عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.5 مليون، بزيادة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، فيما بلغت عائدات الفنادق 2.9 مليار درهم، بزيادة 10.6%.

وارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية 17.6%، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة 10.7%، وسجل معدل سعر الغرفة 10.2% ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسة في الإمارة نجاحاً باهراً هذا العام، مع زيادة في عدد الزوار بلغت نسبتها 50% في الربع الثاني من هذا العام.

وأسهم في تحقيق هذه الزيادة الارتفاع في نسبة عدد الزوار إلى الحدائق الترفيهية بنسبة 62%، ونمو مقداره 21.5% في عدد زوار مواقع الجذب الثقافية والتاريخية والتراثية، إلى جانب زيادة مقدارها 22% في عدد زوار المتاحف.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تواجه صناعة السياحة الدولية حالياً تحديات عديدة، غير أننا نجحنا في تخطي عواقب تراجع النمو السياحي عالمياً عن طريق نهجنا الاستراتيجي القائم على التعاون الوثيق مع شركائنا من المنشآت الفندقية والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، مع تبني مبادرات وخطط مبتكرة وفعالة في الأسواق المحلية والدولية، لضمان المحافظة على هذا النمو المستدام».

وأضاف غباش: «تم تحقيق نمو استثنائي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني، وفي النصف الأول من عام 2019 بصفة عامة، خلال شهر يونيو الماضي، فقد سجل ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة مقدارها 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع معدل إيرادات الغرفة المتاحة 23.8%».

واعتمدت نتائج الربع الثاني على الزيادة الكبيرة في عدد الزوار من الأسواق الخارجية الرئيسة، حيث ارتفع عدد النزلاء من السعودية 23.6%، ومن الهند 15.8%، كما سجلت الأسواق الرئيسة الأخرى، مثل أميركا والمملكة المتحدة، نمواً ملحوظاً.

وغطت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة، أبوظبي والعين والظفرة، إذ ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني في منطقة الظفرة بنسبة 10.3%، فيما سجلت إيرادات الغرفة الفندقية زيادة مقدارها 18.7%، أمّا معدل سعر الغرفة المتاحة فقد شهد زيادة مقدارها 12.3%. فيما سجلت منطقة العين ارتفاعاً في عدد الزوار مقداره 9.9%، و6.4% في مدينة أبوظبي.

وسجلت الفنادق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الربع الثاني من هذا العام أداءً قوياً بنسبة إشغال وصلت إلى 73%، بزيادة 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بينما ارتفع عدد الزوار 10.2%.

وتعززت الزيادة من خلال الزيادة التي شهدتها الإمارة في عدد الزوار الدوليين الرئيسين، حيث ارتفع عدد النزلاء من الصين 31%، ومن الهند 29.8%، ومن السعودية 20.1%. وخلال النصف الأول سجلت فنادق «أدنيك» نسبة إشغال وصلت إلى 81%، بزيادة 11.3% عن الفترة نفسها العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً في أعداد الضيوف بنسبة مقدارها 15.9%، وارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 26%.

كما حققت المنشآت الفندقية في جزيرة السعديات نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019، حيث ارتفع عدد النزلاء 83.5%، ومستويات الإشغال 26.1%، والإيرادات 73.4%، وإيرادات الغرفة المتاحة 30.9%.

وأظهرت النتائج أيضاً ارتفاعاً هائلاً في عدد الزوار الدوليين، مع زيادة عدد النزلاء من روسيا 242.8%، ومن المملكة المتحدة 144.5%، ومن كازاخستان 1.595%.