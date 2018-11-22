ما هي المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل؟

من المحتمل أن تكون موهوباً في عدة مجالات وأن تشعر أنّ مهاراتك غير مُقدّرة، إلّا أنّه عليك أن تعلم جيداً أنّ أصحاب العمل عادةً ما يبحثون عن مهاراتٍ معينة لكل وظيفة يعلنون عنها

عندما يسألك أصحاب العمل عن مهاراتك التحليليّة، بدلاً من الاستفسار عن مهاراتك في الغناء، سيتعيّن عليك إعادة التفكير بالمهارات التي عليك أن تركّز على اكتسابها! كمهارات التواصل الشفهي ومهاراتك الكتابيّة، بالإضافة إلى مهارات استخدام SPSS، أو مهاراتك التنظيمية أو مدى انتباهك للتفاصيل.

من المحتمل أن تكون موهوباً في عدة مجالات وأن تشعر أنّ مهاراتك غير مُقدّرة، إلّا أنّه عليك أن تعلم جيداً أنّ أصحاب العمل عادةً ما يبحثون عن مهاراتٍ معينة لكل وظيفة يعلنون عنها. فما هي المهارات التي بإمكانك إظهارها لأصحاب العمل لتظهر مدى تميُّزك عن المرشحين؟ وما هي المهارات التي سيقدُّرها أصحاب العمل ويأخذونها بعين الاعتبار؟

وفقاً لاستبيان بيت.كوم حول المهارات في منطقة الشرق الأوسط 2017 ، فإنّ أكثر من 6 من بين كل 10 أصحاب عمل، و5 من 10 باحثين عن عمل يعتقدون أنّ هناك فجوةً في المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. توضّح هذه الدراسة كم من الضروري للباحثين عن عمل في المنطقة أن يعملوا دائماً على تطوير مهاراتهم وذلك لتلبية متطلبات سوق العمل حالياً، فكلّما كنت قادراً على تطوير مهاراتك، زادت فرصتك في التميُّز عن المرشحين الآخرين.

يوجد أنواعٌ عديدة حالياً من المهارات التي عليك التفكير في اكتسابها وتطويرها، لتتمكن من التميُّز خلال رحلتك في البحث عن عمل. كما أنّ تمكنَك من التمييز بين أنواع المهارات المختلفة هو أمرٌ أساسي، وذلك لتتمكّن من معرفة متى يمكنك إدراجها عند التقدُّم للوظائف وما هي المهارات التي عليك أن تظهرها لأصحاب العمل. فنحن في بيت.كوم، دائماً ما نهتم بالباحثين عن عمل، لذلك قمنا بكتابة هذه المدوَنة التي ستساعد في تسليط الضوء على أهم أنواع المهارات التي عليك أن تركّز على اكتسابها لإثارة إعجاب أصحاب العمل.

المهارات القابلة للنقل:

الآن ، من الواضح أنّ متطلبات كل وظيفة تختلف باختلاف الوظيفة، ومجال عمل الشركة والشركة نفسها. إلّا أنّه يوجد مهارات عديدة يبحث عنها معظم أصحاب العمل في مختلف القطاعات.

المقصود بالمهارات القابلة للنقل هو أنّها مهارات يمكن تطويرها عبر الزمن من خلال طرق مختلفة ابتداءً بخبراتك السابقة وانتهاءً بهواياتك.

والآن لننتقل إلى المهارات التي يتطلّع جميع أصحاب العمل إلى إيجادها في المرشحين لوظائفهم:

التواصل:

من البديهي أن يبحث جميع أصحاب العمل عن هذه المهارة، إذ لا يمكنك الحصول على وظيفة دون أن تملك مهارات التواصل بفعاليّة، شفهياً وكتابياً. خاصةً للخريجين الجُدُد الذين يبحثون عن وظيفة لأول مرة، إذ تبلغ نسبة من يعتقدون أنّ مهارات التواصل الجيّدة باللغة العربية والإنجليزية من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الباحثون عن عمل 59%، وذلك وفقاً للرسم البياني من بيت.كوم: البحث عن الوظيفة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ستحتاج أن تتواصل شفهياً باستخدام لغة صحيحة، وواضحة ومناسبة لكل موقف تتعرّض له، بالإضافة إلى أنّه عليك أن تحافظ على مهنيتك، فلا داعي للثرثرة. فإذا ما كنت باحثاً عن عمل، يمكنك إظهار هذه المهارة خلال مقابلة العمل، سواء كانت عبر الهاتف أو عن طريق مكالمة فيديو أو وجهاً لوجه.

وتذكّر أيضاً مدى أهمية لغة الجسد وتعابير الوجه، إذ أنّ لها تأثير كبير على مدير المقابلة. لذلك، عليك أن تحافظ على لغة جسدك وتستخدمها لتظهر أنّك واثقٌ من نفسك، ومحترف ولطيف. بالإضافة إلى الحفاظ على ابتسامتك والحرص على الجلوس بوضعية مناسبة.

والآن، بالنسبة لمهاراتك الكتابية، يمكنك أخذ العديد من دورات التعلُّم الإلكترونيّة التي يوفرُّها موقع بيت.كوم. إذ يمكنك الاستفادة من هذه الدورات التي ستساعدك على تطوير مهاراتك في الكتابة مثل دورة Business Writing Certification ودورة Business Communication Skills، بالإضافة إلى العديد من الدورات الأخرى التي ستساعدك في رحلة بحثك عن عمل وفي حياتك العمليّة.

العمل ضمن فريق

إذا كنت باحثاً عن عمل، فمن المؤكّد أنّ أصحاب العمل سيسألونك عن روح العمل ضمن فريق، وقدرتك ورغبتك أيضاً في العمل ضمن فريق. وإذا ما كنت تعملُ فعلاً، فمن المؤكّد أنّ طبيعة عملك تتطلّب العمل الجماعي أحياناً، حتّى وإن كان التعامل مع زملائك في العمل صعباً أحياناً.

وفقاً لبحث آخر أجراه موقع بيت.كوم بعنوان المهارات في منطقة الشرق الأوسط 2017، فإن مهارة العمل ضمن فريق تعتبر من أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل عادةً، لذلك يجب عليك ألا تقلّل من أهميتها كمهارة أساسية عليك أن تسعى لاكتسابها، لأنها ستظهر أنّك شخصٌ مرن ومتفاني في عملك وأنّك مستمعٌ جيد. يمكنك تطوير مهاراتك في العمل ضمن فريق عن طريق الانخراط في الفعاليات الاجتماعية والانضمام إلى الفرق الرياضية، الأمر الذي يحب أن يراه جميع أصحاب العمل، بالإضافة إلى الانضمام إلى بعض الأندية الاجتماعية والنشاطات التطوعية.

التفكير التحليلي والمهارات البحثيّة

الآن حان الوقت لاستخدام أفضل مهاراتك، ستتطلّب معظم الوظائف مهارات إجراء الأبحاث وتحليل البيانات بأشكال مختلفة، فمن الممكن أن يتطلّب دورك الوظيفي إيجاد وجمع ومقارنة البيانات من مختلف المصادر، أو من الممكن أن تتطلّب منك الوظيفة العمل على أحدث الصيحات، أو إجراء الأبحاث على عوامل السبب والنتيجة وما يتعلّق بها.

لحسن الحظ، أنّنا في بيت.كوم نأخذ أمر تطوير مهارات الباحثين عن عمل على محمل الجد، إذ وفّرنا للباحثين عن عمل مجموعة من الدورات الإلكترونية التي ستساعدهم على تنمية مهاراتهم بما فيها مهاراتهم البحثيّة ومهارات تحليل البيانات، اضغط هنا لإيجاد الدورة المناسبة لك.

المرونة والشغف تجاه العمل

تأمّل هذا الحوار بين أحمد ومديره:

المدير: مرحباً أحمد، أحضر قلماً وورقة لتسجيل مهامك التالية، أولاً، سيتعيّن عليك أن تنهي ذلك التقرير الضخم الذي طلبته منك قبل يومين، هل تذكره؟ إنّه ذلك التقرير الذي يحتاج عادةً أسبوعين لإنهائه! كما أنّنا سنحتاج للنماذج المالية والقانونية، أريد منك أن تقوم بإعدادها بأقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى مهامك اليومية بالطبع، فهذه المهام لا علاقة لها بعملك اليومي! كما يفضل أن تنجز هذه الأمور بشكل أسرع!

أحمد: *محاولاً ضبط أعصابه* "ما رأيك بتسليم الرواتب بشكل أسرع أولاً؟

ما رأيك في موقف أحمد؟ هل ترى نفسك مكانه؟ لا يختلف موقف أحمد عن معظم المواقف التي نتعرض لها يومياً في عملنا! إذ عادةً ما يتوقع أصحاب العمل أن يقوم الموظف بعدة مهام وتنظيم أنفسهم ووقتهم في المقابل بالإضافة إلى تسليم جميع مهامهم وواجباتهم قبل الموعد النهائي.

إن المرونة والشغف تجاه العمل هما من أهم المهارات التي يجب أن تتمتّع بها، إذ أنّ الجميع يمر بأوقات صعبة في العمل، إلّا أنّ قدرتك على تخطي هذه الأوقات تنبع من قوتك الداخلية وقدرتك على التحمل وشغفك نحو تطوير نفسك.

في جميع الأحول، عليك أن تميّز بين ضغط العمل والمدير السيء الذي يتقصّد استغلالك، يمكنك التعرُّف على كيفية تجنُّب المدير السيء من خلال مدونة كيف تكتشف مديراً سيئاً خلال مقابلة العمل.

كما أنّ امتلاكك خبرة في مجال العمل الذي أنت فيه أمرٌ يتطلع إليه جميع أصحاب العمل. إذ يمكنك توضيح أنك على وعيٍ بمجال العمل واقتصاده والمنافسين، بالإضافة إلى إظهار اهتمامك في الوظيفة بشكل عام.

وأخيراً، إذا ما سعيت جاهداً لاكتساب هذه المهارات وتطويرها، ستتمكن من الحصول على الوظيفة التي لطالما حلمتَ بها، بالإضافة إلى كونها أدوات ستساعدك على تطوير مسيرتك المهنية. فإذا ما قمت بإظهار هذه المهارات في الشركة التي تعمل بها، ستتميّز عن زملائك الآخرين وستثبت نفسك بجدارة.

قم بالتركيز على تطوير نفسك. وتذكّر، أنّ بحر العلم واسعٌ، وأنّه دائماً ما يوجد أمرٌ جديد يمكنك تعلُّمه.

بالتعاون مع Bayt.com

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