الموجودات الأجنبية لـ"المركزي" الإماراتي ترتفع إلى 379 مليار درهم خلال مايو الماضي

ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 14 مليار درهم تقريباً، خلال مايو 2019، لتبلغ 379.2 مليار درهم، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، مقارنة مع رصيدها في نهاية أبريل 2019، ما يعتبر مؤشراً مهماً على نمو احتياطيات المصرف بالعملات الأجنبية، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف أمس.

وتمثل الموجودات الأجنبية لـ«المركزي» أكثر من 90% من احتياطيات العملات الأجنبية للمصرف التي تشمل، إضافة للموجودات الأجنبية، كلاً من شريحة الاحتياطي لدى المصرف ورصيده لدى صندوق النقد الدولي.

وتتغير احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، بناء على صافي حركة ميزان المدفوعات للدولة، وما يشمله من حساب رأس المال والحساب الجاري وميزان التجارة الخارجية والخدمات وغيره في العلاقة مع الأسواق الخارجية.

ولذا فإن بيانات احتياطيات النقد الأجنبي تظهر أن ميزان المدفوعات الإجمالي للدولة، حقق فائضاً في مايو بما لا يقل عن 14 مليار درهم.

ووفقاً للإحصائيات، فإن المصرف المركزي مستمر في إعادة هيكلة موجوداته الأجنبية لصالح زيادة النقد والأرصدة المصرفية تحت الطلب، مقابل تخفيض رصيد الاستثمارات، حيث أظهرت البيانات زيادة في رصيد الحسابات الجارية

والودائع المصرفية التي يمتلكها المصرف المركزي لدى البنوك بالخارج بنحو 25 مليار درهم، في حين انخفض رصيد الاستثمار في الأوراق المالية بقيمة 12 مليار درهم تقريباً، خلال مايو 2019.

كما زادت الموجودات الأجنبية الأخرى بقيمة 400 مليون درهم تقريباً، خلال الشهر نفسه، لتبلغ 15.1 مليار درهم.

وتظهر الميزانية العامة للمصرف أن إجمالي الموجودات ارتفعت بقيمة 10 مليارات درهم في مايو 2019 لتبلغ 432 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، فإن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بدرجة عالية من السيولة؛ إذ بلغ رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي نحو 147 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الحسابات الجارية

وزاد النقد المصدر من المصرف المركزي بقيمة 9 مليارات درهم، ليبلغ 98 مليار درهم بنهاية مايو 2019، مقارنة مع 89 مليار درهم في نهاية أبريل الذي سبقه.