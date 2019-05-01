النائب العام في السودان يقرر الحجز على أراضي وعقارات مسؤولي النظام السابق

أصدر النائب العام السوداني قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين بالحكومة السابقة المحلولة على المستويين الاتحادي والولائي.

وأصدر مسجل عام الأراضي قراراً مماثلاً بإيقاف التصرف في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان إلى إشعار آخر.



وأبرز أسماء ملاك العقارات المحجوزة التي شملها القرار الرئيس المخلوع عمر حسن البشير وعلي عثمان محمد طه، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، نافع علي نافع، فيصل حسن ابراهيم، الزبير أحمد الحسن، ابراهيم أحمد عمر، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح، علي كرتي، وإخوة البشير، وأبناء شقيقيه عبد الله ومحمد وزوجته السابقة وداد بابكر عمر مضوي وشقيقاتها.

وكشفت وثائق حصل عليها "العربي الجديد" عن استيلاء علي عثمان محمد طه على 6 قطع أراض مميزة بالخرطوم، أما علي كرتي فحصل على 76 قطعة أرض، كما حصل نافع علي نافع على 11 قطعة.

وبرز من بين أسماء الذين احتجزت عقاراتهم اسم مصعب ابن الزبير محمد صالح النائب الأسبق للرئيس في بدايات حكم الإنقاذ.