الناتج الصناعي التركي ينخفض بـ4% في أبريل

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 08:30
تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي
تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي
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الناتج الصناعي انخفض 1% على أساس شهري في أبريل نيسان بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية

قال معهد الإحصاء التركي إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع ليهبط 4% على أساس سنوي في أبريل نيسان، متراجعا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.

وكانت التوقعات في استطلاع لرويترز تشير إلى تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي انخفض 1% على أساس شهري في أبريل نيسان بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

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Via SyndiGate.info


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