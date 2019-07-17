الناتج المحلي المصري ينمو بـ 5.6% في 2018-2019 والعجز 8.2%

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية 8.2 بالمئة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية 2018-2019. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

هذا وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخير من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في 24 يوليو تموز الجاري.

ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016. وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة.