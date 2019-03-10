السعودية تعتزم رفع إنتاجها من النفط في أبريل

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن إنتاج السعودية من النفط في نيسان (أبريل) المقبل، سيكون أعلى من مثيله في آذار (مارس) الجاري.



ووفقا لـ"رويترز"، توقع وزير الطاقة خلال زيارته الى نيودلهي ، زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.



وأضاف الفالح "سنترقب وضع سوق النفط بحلول حزيران (يونيو) المقبل ونتعامل مع الأمر على نحو ملائم".

وأشار إلى أن الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، متوقعا أن يكسر حاجز الـ 11 مليون برميل يوميا هذا العام.

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