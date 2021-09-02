النفط يتراجع بعد تأكيد أوبك على عودة الإمدادات

سجلت أسعار النفط انخفاضاً اليوم وذلك بعد قرار أوبك على بقاء سياستها بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق، على الرغم من ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، وأيضاً استمرار توقف شركات التكرير عن العمل وهي من المصادر الرئيسية للطلب الخام.

انخفض خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.44 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكي 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل ، مقارنة بـ ارتفاعه ستة سنتات الجلسة الماضية.

واحد من أسرع اجتماعات أوبك+ على الإطلاق ( 23 دقيقة )

انتهاء اجتماع أوبك+ بإقرار إبقاء سياسة الإنتاج على ما هو متفق عليه مسبقا .

تحديد اجتماع أوبك+ المقبل في 4 أكتوبر pic.twitter.com/LpurKRSPra — عبدالعزيز المقبل (@AzizSapphire) September 1, 2021

اجتماع أوبك

وفي اجتماع أمس الأربعاء، اتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينها روسيا ضمن المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على ابقاء سياسة أوبك في التخلص التدريجي من التخفيضات القياسية للإنتاج ،والعودة لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لعام 2022 في اجتماع أمس الأربعاء،وسط الضغوط التي تواجهها من إدارة الرئيس الأمريكي للتسريع في زيادة الإنتاج.

وبين خلال الاجتماع أن مصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة قد تحتاج وقتاً لعودة نشاطها بعد الإعصار الذي ضربها، حيث تواجه انقطاعات للكهرباء والمياه ، مما سيعرقل الطلب على النفط.