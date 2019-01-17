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أسعار النفط تنخفض مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من 12 مليون برميل يومياً

أسعار النفط تنخفض مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من 12 مليون برميل يومياً
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