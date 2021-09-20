النفط يتراجع وسط ارتفاع الدولار وزيادة عدد حفارات النفط بأمريكا

استمرت أسعار النفط اليوم الأثنين في تكبد خسائر يوم الجمعة، حيث انخفضت بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع ،وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة في الوقت الذي مازال فيه إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك ما زال متوقفاً بعد إعصارين.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 0059 بتوقيت غرينتش ،وأيضًا سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل.

وانخفض النفط أيضًا بعد توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام