النفط يحقق مكاسب جديدة بفضل قيود أوبك+

وذكر المختصون أن تخفيضات الإنتاج كانت استجابة جيدة وسريعة من المنتجين للتعامل مع أزمة الوباء، لكن استمرار المكاسب السعرية وانتعاش الطلب العالمي تدريجيا يحث كثيرا من المنتجين على الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية بتعزيز الإمدادات من النفط الخام.