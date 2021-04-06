النفط يرتفع بدعم بيانات اقتصادية قوية وتصيد صفقات

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 6 ابريل إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج أوبك+، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.26% إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2% أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا أو ما يعادل 1.38% إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6% أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس آذار. وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة فاق التوقعات بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

هذا وتدعمت المعنويات الإيجابية، إذ كشف مسح يجريه القطاع الخاص أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس آذار إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنكلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل نيسان، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية. وستسمح نيوزيلندا للأستراليين بزيارات دون حجر صحي اعتبارا من التاسع من أبريل، مكونة "فقاعة سفر" للدول المجاورة.

وساهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو أيار، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو حزيران، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو تموز.

كما من المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة. وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، عضو أوبك المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.

ويتحول انتباه السوق الآن إلى محادثات غير مباشرة تجريها الولايات المتحدة وإيران في فيينا اعتبارا من اليوم في إطار مفاوضات أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.